Топ-10 самых надежных автомобилей в возрасте до 8 лет

Британское издание What Car составило рейтинг надежности б/у авто. В список попали модели подержанных машин от 2013 года выпуска до сегодня. Среди самых надежных автомобилей (до 8 лет) оказались как премиальные, так и бюджетные модели, сообщает Судебно-юридическая газета.

По мнению авторов рейтинга, уже давно прошли времена, когда цена косвенно указывала на «живучесть» автомобиля. Список составлен на основе опроса более 13 тысяч автовладельцев.

Самые надежные авто на вторичном рынке: