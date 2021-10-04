Топ-10 самых надежных автомобилей в возрасте до 8 лет
Британское издание What Car составило рейтинг надежности б/у авто. В список попали модели подержанных машин от 2013 года выпуска до сегодня. Среди самых надежных автомобилей (до 8 лет) оказались как премиальные, так и бюджетные модели, сообщает Судебно-юридическая газета.
По мнению авторов рейтинга, уже давно прошли времена, когда цена косвенно указывала на «живучесть» автомобиля. Список составлен на основе опроса более 13 тысяч автовладельцев.
Самые надежные авто на вторичном рынке:
- Toyota RAV4 (2013 – 2019) – рейтинг надежности 100%
- Lexus RX Hybrid (2016 – настоящее время) – 100%
- Honda Jazz (2008 – 2015) – 100%
- Toyota Yaris Hybrid (2011 – 2020) – 99,6%
- Lexus NX Hybrid (2014 – настоящее время) – 99,3%
- Dacia Duster (2018 – настоящее время) – 90%
- Skoda Citigo (2012 – настоящее время) – 98,9%
- Alfa Romeo Giulietta (2010 – настоящее время) – 98,9%
- Hyundai i10 (2014 – 2020) – 98,8%
- Hyundai i20 (2015 – настоящее время) – 98,6%