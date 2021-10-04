Продажи Tesla выросли более чем на 70%

За третий квартал текущего года компания увеличила уровень продаж электромобилей на 72%, сообщает 24 Канал.

В третьем квартале 2021 года Tesla поставила рекордных 241 300 электромобилей, сказано в заявлении американского автопроизводителя. Против аналогичного периода прошлого года (139 593) уровень продаж вырос на 72%.

Как отмечает Bloomberg, такие результаты позволят компании Илона Маска добиться поставленной цели на 2021 год – увеличить поставки более чем на 50% в сравнении с прошлогодним показателем (500 000 авто). За девять месяцев этого года Tesla уже передала клиентам 627 000 электромобилей.

Исследовательская компания FactSet прогнозировала, что компания поставит 227 000 электромобилей, а опрошенные Bloomberg эксперты полагали, что показатель составит 223 677.

Tesla поставила рекорд, несмотря на глобальную нехватку микросхем, которая повлияла на производство всей автомобильной промышленности. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидают, что прибыль Tesla за третий квартал составит около $1,1 млрд при доходе в более чем $13 млрд.