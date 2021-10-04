Сервис OnTaxi составил список "Правил хорошего тона пассажира такси"
Всеукраинский сервис заказа такси OnTaxi составил список правил хорошего тона для пассажиров, основанный на собственном опыте работы, сообщает Обозреватель.
"Постоянно отслеживая рекламации и пожелания, мы в первую очередь заботимся о комфорте пассажиров, но не стоит забывать, что и у водителей такси, которые вместе с нами прилагают максимальные усилия для повышения уровня клиентского сервиса, есть встречные пожелания, которые, по сути, являются признанными во всем мире правилами хорошего тона", – говорят в пресс-службе OnTaxi.
А сколько из перечисленных сервисом пунктов соблюдаете вы?
1. Можно я открою окно и покурю? Хотя бы айкос? Или вейп? Они же не пахнут!
После любого курения – будь то сигареты или современные девайсы – остается запах. Вы можете его не ощущать или не придавать ему особого значения, но вот следующий пассажир, возможно, отреагирует на аромат табака достаточно остро. Мягкая обивка салона и сидений очень быстро впитывает посторонние запахи и избавиться от них в дальнейшем может быть весьма проблематично. Откажитесь от курения в такси – из уважения к водителю и клиентам, которые сядут в авто после вас.
2. Моя собачка мелкая – в карман можно спрятать. Водитель точно не откажется пустить ее в салон без предварительного указания наличия животного в заказе.
Любая, даже самая мелкая собака или кошка теряет шерсть и частички кожи. Подобная пыль вызывает аллергию у 10% жителей планеты. Возможно, аллергия на животных проявляется именно у водителя данного автомобиля. Или же у его следующего клиента. Потому у каждого сервиса заказа такси есть машины, предназначенные для перевозки животных, и машины, не предназначенные для этого. Делать отметку о том, что планируете ехать с домашним питомцем, – одно из основных правил хорошего тона!
3. Перевозка экзотических животных – ну а что здесь такого?
Помимо того, что всевозможные птички, ящерицы, пекинские поросята и пауки также являются источником аллергенов, они могут быть причиной фобии водителя. Поэтому перевозку экзотического животного, даже в автомобиле, предназначенном для поездок с любимцем, необходимо проговаривать с водителем заранее, и в случае отказа не настаивать и не выяснять причину, ведь признаваться в своих слабостях и фобиях для многих весьма неприятно.
4. У меня появилась необходимость продолжить маршрут, сейчас только захватим по дороге друга…
Такси выполняют как срочные заказы, так и заказы "на время". Вполне возможно, что у вашего водителя ближайшие часы уже распланированы: эту машину заказал кто-то, спешащий на вокзал, в аэропорт или на важную деловую встречу. Возможность изменить маршрут или продлить поездку необходимо оговаривать с водителем заранее и не обижаться в случае отказа – ведь, принимая заказ, он рассчитывал свой рабочий график и не всегда имеет возможность внести изменения, не подведя при этом следующего пассажира.
5. А можно я сейчас послушаю музыку из Тик-Тока?
Мы все хотим, чтобы водители такси максимально корректно соблюдали правила дорожного движения. А для того, чтобы у человека за рулем была такая возможность, он должен слышать происходящее вокруг: сигналы других машин, крики пешеходов, сирены спецтехники. Громкая музыка может помешать водителю выполнять свою работу и поставить под угрозу безопасность вашей поездки. Если хотите слушать в салоне такси собственную музыку, не забудьте взять наушники.
6. Грязная одежда? Какое вам до этого дело?
Это правило особенно актуально в сырую осенне-зимнюю погоду. Мы все предпочитаем ездить в авто с чистыми салонами. Однако зачастую чисто не там, где убирают, а там, где не пачкают. Перед тем, как сесть в такси, убедитесь, что ваша обувь и сумки не несут на себе большое количество грязи или мокрого снега. При необходимости попросите у водителя влажные салфетки, чтобы привести одежду в порядок. Зонтик складывайте за пределами салона и кладите на пол, а не на сиденье.
7. Влеплю в рейтинг водителю единицу – пусть в следующий раз думает, прежде чем отказывать в выполнении мелкой просьбы!
Рейтинг – важный показатель, который помогает администрации сервиса и пассажирам оценивать, насколько данный специалист корректно выполняет свои должностные обязанности. Но при этом водитель не обязан разрешать вам курить в авто, перевозить грязную сумку на сиденье или полночи искать неверного супруга по заведениям города. Ставя заниженную оценку "из мести", вы не только портите настроение водителя, но и вводите в заблуждение последующих пассажиров.