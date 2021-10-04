Четыре стадии выгорания: когда нужно остановиться
Что вы знаете о выгорании? Ведь мы не хотим с ним сталкиваться, но иногда получается остановиться только тогда, когда уже поздно. Но можно оценить обстановку заранее и поступить благоразумно, поэтапно решая проблему, сообщает GreenPost.
Синдром эмоционального выгорания — понятие, введённое в психологию американским психиатром Гербертом Фрейденбергером в 1974 году, проявляющееся нарастающим эмоциональным истощением. Может влечь за собой личностные изменения в сфере общения с людьми.
Четыре стадии выгорания: когда нужно остановиться
Первая стадия выгорания — любимое дело, занятие человека начинает раздражать без всякого повода.
Вторая стадия — вы начинаете думать, что со всеми все не так, вас не ценят, не понимают, «мир меня не любит».
Третья стадия — переходите к мысли, что с вами что-то не так. «Я ни на что не способен, все красавцы, а я — так...».
Четвертая стадия — «здравствуйте, депрессия!».
Однако это можно предотвратить:
- слушайте себя (как вы себя чувствуете, свое эмоциональное и ментальное состояние);
- дайте себе время, место, тишину (не «сжимайтесь» психологически и физически, а наоборот, занимайте собой пространство и время, расширяйтесь, заряжайтесь ресурсом);
- задействуйте тело, движение (любой вид физической активности/телесной практики);
- обратитесь к специалисту.