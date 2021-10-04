Что вы знаете о выгорании? Ведь мы не хотим с ним сталкиваться, но иногда получается остановиться только тогда, когда уже поздно. ﻿Но можно оценить обстановку заранее и поступить благоразумно, поэтапно решая проблему, сообщает GreenPost.

Синдром эмоционального выгорания — понятие, введённое в психологию американским психиатром Гербертом Фрейденбергером в 1974 году, проявляющееся нарастающим эмоциональным истощением. Может влечь за собой личностные изменения в сфере общения с людьми.

Четыре стадии выгорания: когда нужно остановиться

Первая стадия выгорания — любимое дело, занятие человека начинает раздражать без всякого повода.

Вторая стадия — вы начинаете думать, что со всеми все не так, вас не ценят, не понимают, «мир меня не любит».

Третья стадия — переходите к мысли, что с вами что-то не так. «Я ни на что не способен, все красавцы, а я — так...».

Четвертая стадия — «здравствуйте, депрессия!».

Однако это можно предотвратить: