Выгодные инвестиции: во что вложить деньги в октябре

Инвестиции всегда сопряжены с риском, в то время как доход – это плата за готовность иметь с ним дело, сообщает UBR.

Чем выше потенциальная доходность, тем выше риск потери капитала – полного или частичного. По-другому попросту не бывает.﻿ Такое мнение высказал основатель компании Performance Managment Сергей Сароян.

По словам эксперта, можно приобрести ОВГЗ с доходностью порядка 13% годовых, а можно купить биткоин в расчете на роста цены в два раза за год. Вот только риск того, что Украина обанкротится и перестанет выплачивать проценты по своим обязательствам все-таки меньше, чем вероятность краха криптовалютного рынка.

К слову, шансы на дефолт США еще меньше, вследствие чего инвесторы могут получить лишь порядка 1% в год от размещенных в трежерис (долговых обязательствах правительства США) средств.

Именно поэтому профессиональные инвесторы прибегают к диверсификации – созданию портфеля, где на каждый актив приходится лишь доля от имеющихся средств. При этом, эта доля зависит от степени риска, связанного с покупкой инструмента: чем он выше, тем меньше денег направляется в актив.

Если исходить из возможностей рядового человека, который не готов тратить много времени и сил на изучение специфических инструментов, то, отмечает Сароян, можно выделить следующие инструменты, обладающие относительно низким риском:

Депозиты

Здесь все просто – это инструмент скорее для накопления денег, чем для заработка. Риски тут минимальны: если открыть счет в крупном банке, то можно не беспокоиться за его судьбу, в то время как государство еще и страхует средства во вкладах.

Но с ростом финансовой грамотности все больше людей осознают низкую привлекательность депозитов и выбирают другие направления, добавляет эксперт.

ОВГЗ

Можно воспользоваться примером банков, которые направляют привлеченные от населения средства в ОВГЗ. Доходность этих бумаг гораздо выше, чем по вкладам, тогда как риски минимальны: выплаты происходят из украинского бюджета, а резервов страны вполне хватает для покрытия всех обязательств.

"Необходимость платить налоги отсутствует, но посредники имеют свою комиссию, так что для минимизации издержек лучше выбрать крупного игрока, совмещающего функции продавца и депозитария" , – замечает основатель компании Performance Managment.

Американские акции

Вряд ли найдется много людей, которые ничего не слышали о Microsoft, Disney, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Nike, Procter & Gamble и прочих крупнейших американских корпорациях. Для того чтобы они обанкротились должны произойти негативные события "вселенских масштабов".

Эти компании не только уверенно себя чувствуют и продолжают наращивать выручку, но и делятся доходами с инвесторами посредством дивидендов.