Очередное подорожание алкоголя: в Минэкономики назвали причину

В Украине могут подорожать алкогольные напитки из-за утверждения обновленных минимальных розничных цен на эту продукцию, сообщает Agronews.

Соответствующий проект постановления разработало и направило на согласование всем заинтересованным центральным органам исполнительной власти Министерство экономики.

В нем говорится о том, что вследствие подорожания сырья и материалов для изготовления спиртных напитков, легальные производители алкогольной продукции не могут поднять стоимость товара до экономически обоснованной.

Эта проблема возникает из-за нелегальных производителей, которые используют сырье с нелегального рынка, что позволяет им формировать предложение по минимально допустимой цене.

По словам заместителя министра экономики Сергея Теленика, Минэкономики вместе с "Институтом экономики и прогнозирования НАН Украины" на данный момент анализируют алгоритм проведения расчетов МРЦ (минимальных розничных цен) и ищут пути для его совершенствования.

Теленик также сообщил, что Министерство провело совещание с представителями этого бизнеса по этому вопросу.