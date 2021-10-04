Pandora Papers: украинские политики в новом оффшорном скандале

Скрытый оффшорный бизнес окружения президента Владимира Зеленского, дорогая недвижимость в сердце столицы Великобритании, компании, которые скрывают бизнес в Крыму, кредиты на частные самолеты олигархов и конфликт вокруг ценного актива на побережье Черного моря - это лишь часть находок, которые удалось установить журналистам благодаря новому, масштабном в истории, утечки документов, сообщает Слидство.Инфо.

Речь идет о документах Pandora Papers, что открыли «ящик Пандоры» о действующих и бывших чиновников, депутатов и других сильных мира сего.

Что такое Pandora Papers?

Pandora Papers - это самая коллаборация журналистов-расследователей за всю историю, которая раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, художников и убийц.

Более 600 журналистов из 117 стран мира в течение года исследовали 11,9 млн конфиденциальных файлов - это самый крупный за всю историю утечка конфиденциальных документов.

К работе над этими файлами присоединились и украинские журналисты из агентства "Слидство.Инфо".

Проект Международного консорциума журналистов расследователей и 150 медиапартнеров вокруг света раскрывает секреты параллельной экономики, которую фактически создали международные банки, аудиторы и юридические компании. Эта структура легитимизировала секретность оффшорных юрисдикций и помогает влиятельным и состоятельным людям избегать налогов, подотчетности, накапливать состояние, и как следствие - ускоряет экономическое неравенство, истощает государственные ресурсы и подрывает демократию.

Документы Pandora Papers дают истинное представление о деятельности четырнадцати мировых провайдеров - юридических компаний, которые создавали, управляли и держали в тени финансовую активность оффшорных компаний в таких юрисдикциях как Британские Виргинские острова, Белиз, Кипр и остров Самоа.

Не меньшую роль в поддержании теневой экономики играют и клиенты международных юридических компаний. Речь идет о самых влиятельных людей мира - президентов, премьер-министров, депутатов и даже членов королевских семей.

Клиенты международных провайдеров и владельцы оффшоров скрывают нелегальные доходы и взятки, уклоняются от налогов, нанося ущерб мировой экономике на триллионы долларов США, опустошая государственные бюджеты и лишая незащищенные слои населения доступа к качественному образованию и медицине.

Секретные документы обнаружили, что многие мировые лидеры, которые могли бы покончить с оффшорной системой, зато наживались на ней.

Нашлись в документах и украинские олигархи, бывшие и действующие чиновники, олигархи, депутаты и даже звезды спорта и экстрадурально.

London calling Зе President

При переходе студии "Квартал 95" на телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского, в 2012 году успешный шоумен Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть оффшорных компаний, которая сейчас владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов США.

Через сеть связанных с президентом оффшорных компаний, двое близких соратников Зеленского стали владельцами элитной недвижимости в Лондоне. В частности, речь идет о первом помощника президента.

Так Сергей Шефир, сценарист и продюсер, соучредитель "95 квартала", а ныне - первый помощник президента Зеленского, через оффшорную компанию владеет сразу двумя квартирами в столице Великобритании общей стоимостью более 5 млн долларов США.

Другой владелец ценной лондонской недвижимости - тоже бывший бизнес-партнер президента Зеленского, сценарист и режиссер фильмов и сериалов "Студии Квартал 95" Андрей Яковлев.

По данным земельного реестра Великобритании, фирма, которая, по ряду других оффшоров, принадлежит Яковлеву, владеет квартирой в центре Лондона, в 10 минутах ходьбы от парламента.

Согласно документам, которые проанализировали журналисты, стоимость этой квартиры составила более 2 миллионов долларов США.

Также, по данным Pandora Papers, именно Яковлев по ряду других фирм владеет зарегистрированной на Британских Виргинских островах Candlewood Investments Limited.

По словам народного депутата Владимира Арьева, компания именно с таким названием в течение 2012-2016 могла получать на счета миллионы долларов из "Приватбанка" из-за связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским компании.

Режиссер и сценарист "Квартала" Андрей Яковлев, руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов и первый помощник президента Сергей Шефир не предоставили комментариев по расследованию.

А вот Борис Шефир, брат Сергея Шефира и соучредитель "95 квартала", пока единственный, кто согласился кое-что рассказать об организации оффшорного бизнеса соратников президента:

"У нас Баканов был финансовым директором, он устраивал финансовые схемы нашей компании. И, честно говоря, я не готов ответить сейчас. Возможно, я - владелец".

Он также сообщил, что уже закрыл 23 оффшорные компании и "собирается продолжать процесс".

Заем для дочери главы Администрации Президента

Pandora Papers впервые открывает сундук тщательно скрытых тайн уже бывших и нынешних чиновников.

16 июня 2014, на шестой день после назначения Бориса Ложкина главой администрации президента Петра Порошенко, его дочь - Анастасия - покупает элитную недвижимость в престижном районе Лондона. В кредит.

Квартира в центре недалеко от Университетского колледжа Лондона, где училась дочь украинского чиновника, обошлась ей почти 4,6 миллиона долларов США.

"Она сама выбирала эту квартиру - цена невысокая как для центра Лондона" , - уверяет ныне бизнесмен Борис Ложкин в телефонном разговоре из Монако.

Средства на недвижимость девушке занимает виргинская Future Definite Holdings Limited, компания ее собственного отца, Бориса Ложкина.

"2013-го, когда я продал бизнес, дочь обратилась с вопросом:" хочу купить квартиру - могу ли я одолжить у вас деньги? Я заработаю и верну" , - рассказал Ложкин журналистам.

В перечне украинский с британской недвижимостью также екс-совладелец "Приватбанка", дела о выводе и отмывания денег с которого расследуют в Украине и США, олигарх Геннадий Боголюбов. Pandora Papers свидетельствует о его причастности к, по меньшей мере, девяти объектам недвижимости в Великобритании.

Имуществом в самом сердце Лондона владеет и украинский бизнесмен и бывший совладелец "УкрСиббанка" Александр Ярославский, и бизнес-партнер олигарха Дмитрия Фирташа - Игорь Воронин.

Киноконфликт интересов министра культуры

Фигурирует в Pandora Papers и министр культуры Александр Ткаченко. Документы международных провайдеров указывают на причастность менеджеров компаний олигарха Игоря Коломойского к попытке захвата контрольного пакета киностудии на берегу Черного моря.

11 октября 2016 генеральный продюсер телеканала украинского олигарха Игоря Коломойского, Александр Ткаченко, в качестве подарка получил права на британскую компании-"оболочку" Big Boom LTD.

Уже через неделю компания Big Boom LTD сменила название на Cinema Love LTD и приобрела Фонд развития киноискусства в PUNTA CRESCENT LIMITED, компании Татьяны Таруты, дочери бизнесмена Сергея Таруты. Таким образом Александр Ткаченко получил четверть акций Одесской киностудии.

По словам самого Ткаченко, именно из-за конфликта интересов уже министр культуры Ткаченко через пять дней после своего назначения, 9 июня 2020 году, вроде продает свою долю Одесской киностудии банкиру Александру Морозову, менеджеру "Смарт Холдинга" Вадима Новинского.

Однако, в своей декларации о доходах министр культуры не указал прибыли от продажи своей доли Одесской киностудии.

"Очень срочно" кредит на самолет Рината Ахметова

Pandora Papers приоткрывает завесу преимуществ, на которые могут рассчитывать привилегированные клиенты крупных международных юридических компаний-регистраторов. По требованию VIP-клиента они могут в кратчайшие сроки создать офшорку или "отмазать" ее влиятельного бенефициара с безупречной репутацией перед регуляторами.

Из документов провайдеров, доступных журналистам, точно также известно, что Ахметов для международных компаний регистраторов "хорошо известный клиент" и часто пользуется их услугами, в частности, чтобы взять кредит в международном банке на приобретение элитного самолета.

"Очень срочно" , - говорится в теме письма, которое касается самого богатого украинца, олигарха Рината Ахметова. Документ адресован провайдеру на Британских Виргинских островах, Trident Trust.

Провайдеры берут заказы хорошо известного клиента в тот же день.

Уже через два месяца, 16 декабря 2014, одна из этих компаний-оболочек успешно получает кредит в банке Credit Suisse на приобретение реактивного самолета бизнес-класса Falcon 7X с бортовым номером P4-SCM.

"Эпицентр" оккупированного Крыма

Pandora Papers обнаружили сеть оффшорных компаний, которая принадлежала народному депутату Александру Гереге. Эти фирмы связаны с сетью гипермаркетов на территории оккупированного Крыма.

Документы международных провайдеров определяют супругов Герег владельцами пяти кипрских компаний.

Все они принадлежали супругам Герег через сеть оффшорных компаний, в частности через два фонда, Fundationsanstalt и Gold Taurus Stiftung. Такая структура кипрских компаний позволяла на тот момент избегать декларирования.

Оба фонда не указаны в декларации народного избранника, как и две из пяти кипрских компаний. Речь идет о Samelio Holdings Limited и Edlagor Enterprises Limited.

Последняя обладает крупнейшей сетью строительных гипермаркетов в оккупированном Крыму, "Новацентр К".

Александр Герега на вопрос журналистов ответил, что никакого бизнеса в Крыму не ведет.