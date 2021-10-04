В "Слуге народа" назвали основного кандидата на пост спикера ВР

В партии Слуга народа назвали основного кандидата на должность председателя Верховной Рады. В партии собирают подписи для отставки Дмитрия Разумкова, сообщает Новое время.

Это рассказала нардеп из фракции Слуга народа Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

"У нас состоялось длительное заседание фракции в Трускавце. Мы имели абсолютно откровенную нормальную работу, разговор. У нас нет никакого раскола во фракции по этому вопросу.

Действительно, это решение довольно трудное. Речь идет о конфликте внутри фракции, это именно политическое измерение нашей фракции — сейчас делегировать другому человеку должность председателя парламента. У нас сейчас основной кандидат — это Руслан Стефанчук" , — заявила она.

"Слуги народа" на выездном заседании в Трускавце, которое проходило с 1 по 3 октября, собирали подписи за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сейчас есть уже более 100 из 150 необходимых подписей.