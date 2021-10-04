Путин тратит деньги на подкуп президентов – миллиардер

В России президент Владимир Путин "владеет всем". Об этом заявил российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг Путина Сергей Пугачев, сообщает Гордон.

Он утвердительно ответил на вопрос, любит ли Путин деньги.

"Любил... Сейчас он владеет всем. Ему тратить негде. Он их тратит на подкуп зарубежных политиков, президентов разных стран" , – утверждает Пугачев.

По его словам, деньги на эти цели Путин тратит "мощно", но не делает этого лично.