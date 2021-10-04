Сэкономить на безработных. На сколько власть хочет урезать пособия

Предлагаемые Кабмином меры должны обеспечить экономию бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в 2022 г. на 3,1 млрд грн, сообщает Деловая столица.

На повестке реформа Службы занятости

15 сентября Кабинет Министров поддержал законопроект о реформе службы занятости. Документ №6067 уже поступил в парламент. Он предусматривает, помимо прочего, замену механизма квотирования трудоустройства на компенсации работодателям части затрат на оплату труда или ЕСВ за наем некоторых категорий безработных, в том числе молодежи. А также — трудоустройство "долгосрочных" безработных путем компенсирования работодателям затрат ЕСВ. Для желающих начать свой маленький бизнес (то есть самих себя трудоустроить) предполагается ввести практику выдачи финансовой помощи для организации предпринимательской деятельности. Кроме того, предлагается изменить принципы подбора работы для безработного. Будут учитывать транспортную доступность, опыт и навыки лица, а также размер заработной платы и то, сколько времени человек ищет себе работу.

Заявленная стратегическая задача законопроекта — усовершенствовать работу Службы занятости, а также внедрить эффективные подходы к трудоустройству, соответствующие современным реалиям и потребностям как бизнеса, так и соискателей.

В числе других нововведений — ослабление санкций к безработным, которые уволились с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин, а также увеличение градации — чем больше страховой стаж, тем выше размер помощи по безработице.

Главное, что поменяется, по мнению авторов пояснительной записки к законопроекту, — молодежи будет легче трудоустраиваться, она сможет быстрее приобрести опыт работы и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

Однако не все так гладко. Законодательные новации призваны сократить госрасходы. По мнению разработчиков проекта, реализация перечисленных в нем мер обеспечит экономию бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в 2022 г. на 3,1 млрд грн. А если здесь экономия — значит кто-то недополучит помощь. Разберемся, кто.

Но перед этим конкретизируем общую причину, почему в правительстве озаботились реформой Службы занятости — это дефицит Фонда общеобязательного государственного социального страхования. С 2018 г. расходы фонда по безработице увеличились в 2,2 раза и в прошлом году превысили 23 млрд грн. Пандемия нивелировала достигнутое в 2019 г. улучшение ситуации на рынке труда. В результате в 2020-м перечисления в фонд из госбюджета по сравнению с 2019-м увеличились в 7,8 тыс. раз — с 1,1 млн грн до 8,6 млрд грн. При этом объем расходов за счет собственных поступлений увеличился на 10%, с более 13 млрд грн — до более 14,6 млрд грн. Хотя теперь ситуация выправляется: по данным Службы занятости, с начала года и по 1 сентября статус безработного имели на 36% меньше граждан, чем на ту же дату в прошлом году.

Что поменяется и какой будет помощь по безработице

Сразу отметим, что, по мнению Кабмина, предоставление финансовой помощи для организации предпринимательской деятельности, как ожидается, будет способствовать бизнес-инициативам зарегистрированных безработных. То есть они смогут на льготных условиях открывать предприятия малого и микробизнеса. Этот механизм уже отработан в пилотном режиме и показал свою высокую эффективность, о чем мы писали.

А вот жить тем безработным, которые ищут подходящего работодателя, станет тяжелее.

По состоянию на 1 сентября в Службе занятости на учете находилось 304 тыс. человек в статусе безработного, из которых помощь по безработице получали 257 тыс. человек. Всего с начала года Служба помогла 950 тыс. зарегистрированных безработных.

При этом если рассчитывать безработицу в Украине по методике Международной организации труда (МОТ), то в нашей стране без работы сидит 1,7 млн человек (9,9% рабочей силы). Однако нам важнее официальные данные Службы, поскольку именно они коррелируют с выплатами.

С 1 июля нынешнего года максимальный размер пособия по безработице составляет 9396 грн; с 1 декабря он будет составлять 9924 грн. Но то максимальный. Реальный же рассчитывается в зависимости от трудового стажа:

до двух лет — 50%

от двух до шести лет — 55%

от шести до 10 лет — 60%

свыше 10 лет — 70%.

При этом размер выплат в зависимости от периода безработицы в процентах исчисляется следующим образом:

первые 90 календарных дней — 100% размера пособия

последующие 90 дней — 80%

дальше, до 360 дня включительно с момента регистрации безработным — 70%.

Допустим человек получал среднюю зарплату — 14 тыс. грн. Если у него опыт работы 9 лет — то размер пособия 8 400 грн. Но столько ему причитается первые 90 дней. Последующие 90 — ему положено 6 720 грн, а дальше — 5 880 грн. То есть за год он получит около 63 000 грн.

Но законопроект №6067 предусматривает уже другой расклад. После его принятия размер пособия будут рассчитывать в зависимости от страхового стажа в процентах от средней заработной платы:

до пяти лет стажа — 50% средней зарплаты

от пяти до 15 лет — 60%

от 15 до 25 лет — 70%

более 25 лет — 80%.

Попутно будет сокращен период выплаты пособия:

до трех лет стажа — 180 календарных дней

от 3 до 6 лет стажа — 210 дней

от 6 до 12 лет стажа — 240 дней

от 12 до 18 лет стажа — 270 дней

от 18 до 24 лет стажа — 300 дней

от 24 до 30 лет стажа — 330 дней

более 30 лет стажа — 360 дней.

При этом размер пособия будет варьироваться в зависимости от периода безработицы. В первую половина срока выплаты пособия по безработице составят 100%, а в дальнейшем — только 50%.

Допустим человек получал официально те же 14 тыс. грн. По новым правилам при опыте работы 9 лет, он подпадет в категорию, где ему должны будут оплатить 60% от его последней зарплаты, то есть 60% от 14 тыс. грн, что составит 8400 грн. Но, по сути, он будет получать 8400 грн (или 100% от 60% своей средней зарплаты) всего 120 дней, или 4 месяца. После размер пособия урежут вдвое, до 50% от его максимально возможного размера при его 9-летнем стаже: до 4200 грн. По 4200 грн он сможет получать еще четыре месяца. В итоге безработный будет получать свое пособие только 8 месяцев. Рассчитаем количество денег, которое ему положены за весь период: 8400*4 + 4200*4 = 50 400 грн.

Сравним с теми 63 000 грн, которые, как мы посчитали выше, может получать такой безработный по действующему закону. Вот куда и зашита экономия.

Но это лишь один из примеров из множества возможных конфигураций. В Федерации профсоюзов Украины уже посчитали, что на практике это будет означать общее снижение среднего размера выплат, а не только более короткие сроки оплаты помощи по безработице. По факту, как указывает ФПУ, это почти наполовину снижает размер помощи в сравнении с действующими нормами.

Кстати, сейчас средний размер пособия по безработице, в зависимости от региона, варьируется от 6,619 тыс. грн до 3,715 тыс. грн. На 1 сентября помощь по безработице в минимальном размере (1 тыс. грн) получала 51 тыс. человек (20% зарегистрированных получателей помощи), в повышенном минимальном размере (1800 грн) — 40 тыс. человек (16%), в зависимости от зарплаты и страхового стажа (от 1800 до 9516 грн) — 166 тыс. человек (64%). Сложно судить, насколько точно снизится средняя цифра выплат, но что снижение будет — очевидно.

Автор: Денис Стаджи