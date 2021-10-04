В Киеве сообщили о минировании университета Драгоманова

В Шевченковском районе Киева в понедельник, 4 октября, неизвестный сообщил о минировании здания Национального педагогический университет имени М. П. Драгоманова. Учащихся и персонал вывели на улицу.﻿ Об этом рассказали в пресс-службе столичной полиции, сообщает Обозреватель.

Информация о минировании поступила на электронную почту Службы безопасности Украины.

"Информация поступила около 8:20. Сейчас она проверяется", - рассказали в полиции.

Как пишут в сети, на место происшествия вызвали правоохранителей и спасателей.