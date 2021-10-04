В Киеве сообщили о минировании университета Драгоманова
В Шевченковском районе Киева в понедельник, 4 октября, неизвестный сообщил о минировании здания Национального педагогический университет имени М. П. Драгоманова. Учащихся и персонал вывели на улицу. Об этом рассказали в пресс-службе столичной полиции, сообщает Обозреватель.
Информация о минировании поступила на электронную почту Службы безопасности Украины.
"Информация поступила около 8:20. Сейчас она проверяется", - рассказали в полиции.
Как пишут в сети, на место происшествия вызвали правоохранителей и спасателей.
"Утро начинается с минирования. На сей раз заминировали университет Драгоманова. Всех вывели на улицу, на месте работают специалисты", – говорится в сообщении.