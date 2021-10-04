На саммите Украина-ЕС будут приняты "прорывные решения" – Кулеба

На саммите Украина-ЕС, который пройдет 12 октября в Киеве, будет принято несколько конкретных прорывных решений, которые будут касаться практической интеграции Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Будет несколько конкретных прорывных решений, которые будут касаться нашей практической интеграции. Эта интеграция принесет конкретные экономические выгоды для украинского бизнеса и граждан" , - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что Украина будет бороться за предоставление европейской перспективы, но добавил, что "надо реалистично оценивать финал борьбы".

"Мы, безусловно, жмем на ЕС, требуем предоставить нам европейскую перспективу. Но я думаю, что надо реалистично оценивать финал борьбы и готовность ЕС к включению именно этого положения на саммите 12 октября. Тем не менее, мы будем бороться за это" , - заверил он.

В то же время Кулеба высказал уверенность в том, что Украина будет членом НАТО.