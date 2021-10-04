Состояние Ларисы Гузеевой ухудшилось: что говорят врачи
Известная 62-летняя российская актриса и ведущая телешоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева в конце сентября заявила, что заболела коронавирусом, и ее госпитализировали. Теперь стало известно, что ее состояние ухудшилось, сообщает Обозреватель.
По словам медиков, у знаменитости проблемы с дыханием, поэтому она постоянно находится в кислородной маске, а также у ведущей есть повреждения на почках. Ее легкие поражены почти на десять процентов и каждый день область поражения увеличивается.
Отметим, что в окружении Ларисы Гузеевой считают, что она заболела в частности из-за жесткой диеты. По их словам, ограничение в еде артистке необходимо было ради роли в кино.