Состояние Ларисы Гузеевой ухудшилось: что говорят врачи

Известная 62-летняя российская актриса и ведущая телешоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева в конце сентября заявила, что заболела коронавирусом, и ее госпитализировали. Теперь стало известно, что ее состояние ухудшилось, сообщает Обозреватель.

По словам медиков, у знаменитости проблемы с дыханием, поэтому она постоянно находится в кислородной маске, а также у ведущей есть повреждения на почках. Ее легкие поражены почти на десять процентов и каждый день область поражения увеличивается.

Телеведущая Лариса Гузеева. Источник: instagram.com/_larisa_guzeeva_

Отметим, что в окружении Ларисы Гузеевой считают, что она заболела в частности из-за жесткой диеты. По их словам, ограничение в еде артистке необходимо было ради роли в кино.