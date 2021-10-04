Фактор, который увеличивает риск смерти среди мужчин

Согласно новому исследованию, мужчины с сердечной недостаточностью имеют худшие показатели долгосрочной выживаемости, если у них есть тяжелая депрессия, биполярное расстройство или шизофрения, сообщает Країна здоров'я.

Предварительные исследования показывают, что у людей с этими состояниями наблюдается высокое кровяное давление, диабет и частые сердечные приступы. Но мало что было известно о том, как сердечная недостаточность влияет на эту связь.

В период с 2002 по 2017 году исследователи обследовали более 20 000 человек с сердечной недостаточностью. В среднем наблюдение длилось семь лет. Мужчины с тяжелой депрессией, биполярным расстройством или шизофренией имели на 36% больше шансов умереть от любой причины, чем те, у кого соответствующего диагноза не было. Риск смерти в течение 10 лет увеличился с 54,8% для мужчин без психических расстройств до 64,3% для мужчин с такими.