Саакашвили въехал в Грузию в вентиляционной кабине трейлера

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пересек границу государства в вентиляционной кабине грузового трейлера, сообщает InfoResist.

Журналисты назвали имя владельца квартиры, в которой арестовали Саакашвили. Его зовут Элгуджа Цомая. Этот человек и был водителем автомобильного грузового трейлера, в котором бывший президент вернулся в Грузию.

По информации журналистов, трейлер, который вез свежую зелень, пересек грузинскую границу в Поти. То есть, вероятно, грузовик прибыл в порт на пароме из Украины. Все время дороги Саакашвили находился в вентиляционной шахте машины.

Из города Поти Цомая доставил Саакашвили в Батуми на своем собственном автомобиле. Таким образом видео о прибытии в страну Саакашвили снимал вечером, 30 сентября, а опубликованы в интернете они были уже после того, как экс-президент приехал в Тбилиси.

Грузинские журналисты утверждают, что детали возвращения Саакашвили не знали даже его самые ближайшие соратники.

1 октября перед местными выборами Михаил Саакашвили заявил в соцсетях, что прибыл в Грузию для того, чтобы поддержать своих сторонников. Вечером того же дня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержан.