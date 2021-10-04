Селезнев попал в новый скандал
На матче 10-го тура УПЛ Металлист 1925 – Минай (1:0) болельщики решили спровоцировать нападающего закарпатской команды Евгения Селезнева, сообщает 24 Канал.
Когда форвард выходил на поле, фанаты начали кричать в его адрес странные возгласы.
"Селя – в ПФЛ, в РПЛ", – кричали фанаты, намекая на прошлые выступления Евгения в российской Кубани.
Селезнев не выдержал, подошел к трибунам, начал отвечать на провокации болельщиков и грозился разобраться с кем-то из них.
"Да я тебя сейчас вытащу [неразборчиво], хочешь? Спускайся сюда!" Обращаясь к стюарду: "А можно я сюда вылезу? А можете мне его сюда вытащить?", - сказал Селезнев.