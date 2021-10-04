Селезнев попал в новый скандал

На матче 10-го тура УПЛ Металлист 1925 – Минай (1:0) болельщики решили спровоцировать нападающего закарпатской команды Евгения Селезнева, сообщает 24 Канал.

Когда форвард выходил на поле, фанаты начали кричать в его адрес странные возгласы.

"Селя – в ПФЛ, в РПЛ", – кричали фанаты, намекая на прошлые выступления Евгения в российской Кубани.

Селезнев не выдержал, подошел к трибунам, начал отвечать на провокации болельщиков и грозился разобраться с кем-то из них.