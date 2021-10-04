Раскрыта мошенническая схема, причинившая 9 млн евро убытков

В Днепре задержан участник международной мошеннической схемы с убытками более чем 9 млн евро.

Об этом сообщает﻿ пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Следствием установлено, что задержанный был ответственным за деятельность сети "колл-центров", расположенных на территории Киева, Софии (Республика Болгария — ред.) и Белграда (Республика Сербия — ред.), работники которых привлекались к обману граждан путем мошенничества.

По данным следствия, в течение 2017-2020 годов группа лиц завладела средствами граждан европейских стран под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы.

Они обещали прибыль от онлайн операций по купле-продаже банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и других активов, которые на самом деле имитировались.

Средства обманутых граждан переводили на счета подконтрольных организаторам компаний в разных странах и легализовывали путем приобретения элитной недвижимости, автомобилей и инвестирования в бизнес-проекты в Украине, в частности стоимость только одного приобретенного автомобиля элитного класса составляет 450 тыс. евро.

Общая стоимость имущества, принадлежащего злоумышленникам и на которое наложены аресты, составляет более 50 млн. евро.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.