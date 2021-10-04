Кулеба посетит Польшу: программа рабочего визита

4-5 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит рабочий визит в Польскую Республику, сообщает УНИАН.

В Варшаве глава украинской дипломатии примет участие во встрече "Люблинского треугольника" с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау и заместителем министра иностранных дел Литвы Мантасом Адоменасом, стороны обсудят безопасность в Балто-Черноморском регионе, противодействие "Северному потоку-2", интеграцию Украины в ЕС и НАТО.

Также Кулеба проведет отдельные переговоры с Рау, ключевыми темами которых станут укрепление политического диалога Украины и Польши, увеличение объемов торговли и инвестиций, укрепление взаимодействия в сфере энергетики, координацию позиций в контексте польского председательства в ОБСЕ в 2022 году.

Кроме того, министр примет участие в работе Варшавского форума по вопросам безопасности и выступит на дискуссионной панели на тему: "От Балтийского до Черного моря: Раскрывая стратегический потенциал региона". Он также проведет ряд двусторонних встреч на полях форума.

Программа визита также предусматривает поездку в г. Люблин для встречи с украинской громадой Польши, посещения мемориала воинам Украинской Народной Республики, чествования памяти жертв нацистского концлагеря "Майданек".