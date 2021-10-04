Полина Гагарина прокомментировала суд за опеку над дочерью

Развод 43-летнего Дмитрия Исхакова и 34-летней Полины Гагариной обернулся настоящим скандалом. Расстаться мирно бывшим супругам не удалось, а теперь им еще и предстоит выяснять отношения в суде — Исхаков подал иск против экс-супруги, чтобы установить порядок общения с их общей четырехлетней дочерью Мией, сообщает Spletnik.

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина

По словам фотографа, певица не всегда охотно разрешает ему видеться с дочкой — все зависит от настроения его экс-супруги. На днях Гагарина впервые прокомментировала суд с бывшим мужем. Она заявила, что с дочерью Исхаков видится практически ежедневно.

Ну вы верите в это? Они видятся практически каждый день. Почему подает в суд? Этот вопрос надо задать ему, — сказала она в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ.

Дмитрий Исхаков рассказал, что долгое время пытался договориться с бывшей женой "цивилизованно" и "по-человечески", однако сделать это ему не удалось.

Я подал иск, потому что мы исчерпали все возможности к договоренности,— объяснил он свой поступок.

Исхаков отметил, что считает неправильным, что Мию воспитывают няни, когда ее мама занята на работе, в то время как он мог бы делать это сам. Исхаков считает, что он сейчас ущемлен в правах, и он намерен их отстаивать.

Мне хотелось бы, чтобы дочь, просыпаясь, видела меня или маму. Если мамы нет, значит, меня,— говорил он.

В браке Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков прожили шесть лет. Пара также воспитывала сына певицы от первого брака Андрея. С ним у Исхакова сложились отличные отношения, но сейчас они практически не общаются. По словам Исхакова, причиной их расставания с певицей стала смена ценностей и приоритетов: в то время как он на первое место ставил семью, Гагарина много времени уделяла своей карьере.