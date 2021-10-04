Мощнее чем "Хаббл": NASA завершило проектирование нового телескопа

NASA объявило о завершении проектирования нового космического инфракрасного телескопа «Нэнси Грейс Роман». Теперь началась фаза сборки и испытаний. Аппарат запустят в космос не позднее мая 2027 года, сообщает пресс-служба американского космического агентства, сообщает Газета.ru.

Новый телескоп будет заниматься изысканиями в инфракрасных диапазонах волн и изучит распределения темной материи и темной энергии. В его задачи входит изучение формирования и эволюции скоплений и сверхскоплений галактик.

Астрономы с его помощью будут искать экзопланеты, протопланетные и околозвездные диски.

Поле зрения широкоугольной 288-мегапиксельной камеры «Романа» будет в 200 раз больше, чем у известного телескопа «Хаббл». Он обеспечит высокую детализацию снимков.