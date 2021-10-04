Украина приостановила закачку газа в ПХГ

Украина приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища (ПХГ), свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", сообщает Интерфакс-Украина.

Так, если 1 октября закачка в "подземки" составила 13,94 млн куб. м, то 2 октября она снизилась до 0,61 млн куб. м, а 3 октября упала до нуля.

На приостановку закачки повлияла остановка российским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в направлении Венгрии с 1 октября 2021 года, поскольку импорт газа из Венгрии в Украину происходил путем виртуального реверса.