Президентский рейтинг: Зеленский опережает конкурентов

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то победу на них одержал бы Владимир Зеленский, за которого готовы проголосовать 32% украинцев из тех, кто определился и пойдет на выборы, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного "Украинским институтом будущего" совместно с социологической компанией "Нью имидж маркетинг групп".

В президентском рейтинге Зеленский поднялся на 2% по сравнению с июнем и на 7% по сравнению с февралем.

В то же время рейтинг ближайших конкурентов Зеленского Петра Порошенко и Юрия Бойко опустился по сравнению с июнем на 2% и 1% соответственно. Оба имеют по 12% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. Четвертое место занимает Юлия Тимошенко — 11% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. В то же время вырос рейтинг Владимира Гройсмана и Евгения Мураева до 7% среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

Больше всего поддерживает Зеленского молодежь до 24 лет — 39%. С увеличением возраста респондентов их готовность голосовать за него уменьшается и среди людей старшего возраста составляет лишь 21%. Зато старшие люди втрое чаще поддерживают Бойко (13% против 4% среди молодежи).

По региональному распределению Зеленский закрепил электоральное лидерство на Западе с 23% против 16% у Порошенко и на юге с 24% против 13% у Бойко. В Центре президент удерживает первое место с 22% против 10% Порошенко и 10% Гройсмана.

На Востоке Зеленский также опережает Бойко — соответственно 27% к 16%. Тем не менее Донбасс остается проблемным регионом для Зеленского — там он проигрывает Бойко — 16% к 29%.

"Сравнительно небольшая поддержка в Донецкой и Луганской областях коррелирует с низким доверием там к действующему главе государства и большей долей тех, кто выступает за досрочные президентские выборы" , — подчеркнули в "Украинском институте будущего".

Следует отметить, что большинство граждан, а именно 81%, собираются голосовать на президентских выборах. Не имеют такого намерения 16%, и не определились 3% граждан.

В ходе исследования, проведенного в период с 18 по 28 сентября 2021, опросили 2400 респондентов по всей территории Украины. Погрешность не превышает 2%.