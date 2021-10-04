Слава Каминская показала нежное фото с бывшим мужем и детьми

Слава и Эдгар Каминский после развода остались в теплых отношениях. Они часто отдыхают вместе, проводят время с детьми. Певица в своем блоге показала, как прошли семейные выходные в столице, сообщает 24 Канал.

Исполнительница не скрывает, что находится в дружеских отношениях с бывшим мужем и является примером для многих пар, ведь не всем после разрыва удается сохранять понимание.

Знаменитая семья сфотографировалась в Киеве. Слава и Эдгар позировали вместе с детьми на фоне фонтана и Днепра. Пластический хирург нежно обнимал бывшую жену и мило улыбался. На лицах потомков пары также сияли улыбки.

"Папа, мама и миниатюрки в подарок" , – трогательно подписала снимок Слава.