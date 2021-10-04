В Британии на фоне кризиса военные начали перевозить топливо

Сегодня утром британские военные начали помогать доставлять топливо на заправочные станции, поскольку некоторые части страны столкнулись с нехваткой топлива на фоне дефицита водителей, сообщает Украинская правда.

Около 200 военнослужащих, половина из которых – водители, развернули перевозки в рамках операции "Эскалин", чтобы увеличить количество водителей танкеров.

Большинство военнослужащих работают в Лондоне и на юго-востоке Англии, где сохраняется самая острая нехватка. Многие из них прошли обучение в компании Hoyer, занимающейся нефтяной логистикой.

Британское правительство столкнулось с критикой из-за того, что не отправило военных раньше, когда после сообщений о сокращении поставок топлива на заправках возникла волна панических закупок.

"Мы тесно сотрудничаем с отраслью, чтобы помочь увеличить запасы топлива, и есть признаки улучшения средних запасов на АЗС по всей Великобритании, при этом спрос продолжает стабилизироваться.

Запасы в Лондоне и на юге Англии восстанавливаются немного медленнее, чем в других частях Великобритании, поэтому мы начали развертывание военного персонала для увеличения поставок в эти районы", – прокомментировал ситуацию представитель правительства.

Великобритания столкнулась с паникой на АЗС, когда нефтяные компании объявили, что у них недостаточно водителей для перевозки бензина и дизельного топлива с нефтеперерабатывающих заводов.