Рейтинг партий: кого поддерживают украинцы в октябре

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы пять партий: "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Сила и честь", сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного "Украинский институт будущего" совместно с социологической компанией "Нью имидж маркетинг групп".

23% опрошенных проголосовали бы за партию "Слуга народа". На втором и третьем месте по электоральным преференциями граждан ОПЗЖ — 16% и партия "Европейская солидарность" — 15% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. Партия "Батькивщина" занимает четвертое место с 14%. Меньше голосов получила пария Игоря Смешко "Сила и честь" — 7%.

Не преодолели пятипроцентный барьер в абсолютных показателях, получив по 4% среди тех, кто определился и пойдет на выборы, партии "Украинская стратегия Гройсмана" и Евгения Мураева "Наши". Также "Партия А. Шария" и "Партия Притулы" — каждая получила по 3% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. Партия "Голос" получила 2% среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

Следует отметить, что большинство граждан, а именно 70% собираются голосовать на парламентских выборах. 25% не пойдут на парламентские выборы и не будут голосовать. И еще 5% граждан не определились.

В ходе исследования, проведенного в период с 18 по 28 сентября 2021, опросили 2400 респондентов по всей территории Украины. Погрешность не превышает 2%.