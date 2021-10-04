Гороскоп здоровья на неделю 4-10 октября: кому нужно беречь здоровье

Звезды и планеты предсказывают не только наше будущее, но и состояние здоровья в ближайшие дни. Гороскоп здоровья подскажет всем знакам зодиака какие опасности поджидают вас на этой неделе, и как защитить себя от возможных недугов, сообщает УНИАН.

Овен

Для Овнов будут полезны любые легкие физические нагрузки: бег, плаванье, езда на велосипеде. А вот тяжелые нагрузки и сидячая работа вам одинаково навредят. На выходных рекомендуется больше бывать на свежем воздухе и проветривать комнату.

Телец

Тельцы столкнутся с нервным истощением и сильным стрессом. Постарайтесь избегать конфликтов и стрессовых ситуаций. Не бойтесь отказываться от дополнительных обязанностей и не выполняйте чужую работу.

Близнецы

В первую половину недели Близнецам нужно отказаться от алкоголя и кофе. По возможности перенесите операции, медицинские обследования и операции на вторую половину недели. На выходных нужно есть продукты с высоким содержанием цинка – морепродукты, сыры, говядину.

Рак

Самым уязвимым органом Рака будет позвоночник. В этот период не поднимайте тяжелых вещей и соблюдайте технику безопасности на тренировках. Спите на невысокой подушке с жестким матрасом. Полезным будет массаж спины.

Лев

Львам нужно следить за своим питанием и здоровьем кожи. Ешьте меньше жирного, жареного и сладкого. Молочные продукты на этой неделе нежелательны, а вот рыба принесет пользу. Высок риск подхватить затяжную простуду, поэтому одевайтесь по погоде.

Дева

Девам нужно опасаться сквозняков, поскольку ваш иммунитет сейчас ослаблен. Держитесь подальше от людных мест и не забывайте регулярно мыть руки. На этой неделе у Дев повышен риск заболеть коронавирусом.

Весы

Ваше собственное здоровье будет хорошим, но звезды советуют Весам соблюдать осторожность в общении с животными. На этой неделе высок риск травмы от домашних или диких животных. На природе опасайтесь змей и клещей.

Скорпион

У Скорпионов повышен риск пищевого отравления. Следите за сроком годности продуктов и тщательно мойте фрукты и овощи. Звезды рекомендуют вам ничего резко не менять в образе жизни. Это не лучший период для отказа от привычек, смены образа жизни и путешествий.

Стрелец

Звезды призывают Стрельцов к изменениям. Это идеальная неделя для смены образа жизни, диеты, избавления от вредных привычек. Главное четко придерживаться новых правил и отступать от них. В эти семь дней стоит прислушаться к советам друзей и родных в вопросах здоровья.

Козерог

Ваш организм испытывает недостаток йода, поэтому рекомендуется заменить обычную соль на йодированную. Также рекомендуется есть больше рассольных сыров и орехов. А вот от мяса лучше отказаться, иначе можете получить несварение желудка.

Водолей

На этой неделе нужно заняться здоровьем кожи и волос. Их состояние могут улучшить живительные маски, бальзамы и масла. По возможности посетите косметолога. Эти семь дней будут для вас непростым этапом, поскольку повышен риск развития заболевания или обострения хронической болезни.

Рыбы

Эта неделя хорошо подходит для похудения, диеты и коррекции фигуры. Любые усилия в этом направлении приятно порадуют результатом. В такой период стоит ограничить сладкое и жирное, увеличить физическую нагрузку. На выходных возможны проблемы со сном.