Потап и Каменских показали осеннюю романтику и любимые места в Киеве

Пока в Киеве стоит бабье лето, Потап и Настя Каменских решили не терять время зря, а пользоваться преимуществами последних теплых дней. Парочка отправилась на велопрогулку, сообщает РБК-Украина.

Потап опубликовал в Instagram счастливое осеннее фото с женой, сделанное в столичном Голосеевском лесу.

Настя решила выбрать для осеннего променада образ в светлых тонах – спортивный костюм благородного серого оттенка и теплый удлиненный стеганый жилет с капюшоном с легким бело-салатовым подтоном, а также светлую вязаную шапку.

фото: instagram.com/kamenskux

"Наслаждаемся теплой осенью с девушкой, которая красивее всех поет “Autumn Lеaves” Настей Каменских. Рекомендую велопрогулки по ВДНХ и Голосеевскому парку" , - сдал свои любимые локации для активного досуга в Киеве Потап.

А вот утро понедельника Потап и Настя начали с пробежки. О дороге певица успела снять короткое видео и даже присмотреть локацию для празднования Хэллоуина, а также сделать красочное тематическое фото.

фото: instagram.com/kamenskux)

Автор: Styler