Весовой контроль установят на всех ключевых дорогах "Большой стройки"

Главная цель запуска системы автоматического габаритно-весового контроля WiM, который состоялся в полночь 1 октября, – защитить от преждевременного разрушения дороги, восстановленные по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Обозреватель.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

"Наша цель – не начислить как можно больше штрафов, а защитить дороги и мотивировать перевозчиков и грузоотправителей не нарушать, соблюдать правила и предотвратить разрушение дорог. Сейчас мы размещаем площадки WiM на всех ключевых дорожных и мостовых объектах "Большой стройки"" , – заверяет Найем.

Разрушительное воздействие на дорогу даже от 25% перегрузки увеличивается в три раза и равняется движению 70,5 тысячи автомобилей. Каждый пятый километр разрушенных дорог – это следствие именно превышения допустимых весовых норм.

Сейчас таких площадок, по словам Найема, 52. А к концу года их количество должно возрасти вдвое, что позволит закрыть ими главные магистрали страны.

Особенность системы – нарушения фиксируются автоматически, без влияния "человеческого фактора". Инспектор Укртрансбезпеки только проверяет данные, выписывает постановление и накладывает электронную подпись. Но отменить зафиксированное автоматически нарушение не может. Все делают встроенные в покрытие датчики, которые фиксируют вес, габариты и номерные знаки автомобилей и автоматически передают эти данные в базу. Спрятаться от системы, по словам Найема, невозможно.

По данным системы WiM 1 октября уже выписан первый штраф сразу на максимальную сумму – 51 000 гривен. Максимальный штраф накладывается при превышении ограничений от 30%. У грузовика, который первым зафиксировала система, перевес составлял 39%.

1 октября уже выписаны первый штраф сразу на максимальную сумму. Источник: Facebook Мустафы Найема

Ответственность за нарушение с 1 октября несут одинаково как перевозчик, так и грузоотправитель. Ведь именно грузоотправитель является первым звеном перевозок.