Сезон каштанов: какие из них можно есть и как готовить
Столица Украины всегда славилась большим количеством каштанов на аллеях. Жителям города очень повезло, ведь именно сейчас в Киеве созрели эти плоды, а некоторые из них даже можно есть. Об этом сообщает Первый заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко на своей сторнце в Facebook, сообщает Обозреватель.
Как правильно приготовить каштаны, чтобы они были вкусными? Вадим Кириленко отмечает, что особый французский сорт созрел в Митрополичьем саду. Именно такие каштаны можно есть.
Как запекать каштаны рассказывает фудблогер retro.cz:
- Поместить каштаны в прохладную воду на 40 минут.
- Помыть, острым ножом надрезать кожуру.
- Выложить в форму для запекания, а сверху накрыть влажным полотенцем.
- Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
- Снять полотенце и оставить еще на 40 минут до готовности.
- Остудить и снять кожицу.
Закуска с кашатанамы от vitolda_na_kuhne
Ингредиенты:
- каштаны отварные или запеченные
- морские гребешки
- спаржа аспарагус
- помидоры черри
- руккола
- апельсин
- горчица
- оливковое масло
- соль
Способ приготовления:
- Готовые каштаны разрезать пополам.
- Морские гребешки разморозить в холодильнике, промыть, обсушить и обжарить на оливковом масле с обеих сторон по 1-2 минуте.
- Руколу промыть и просушить.
- Черри промыть и разрезать пополам.
- Аспарагус залить кипятком на 2-3 минуты, слить и обдать холодной водой для сохранения цвета.
- Приготовить соус: смешать апельсиновый сок, горчицу, соль, оливковое масло.
- Выложить все ингредиенты на тарелку и полить соусом, сверху присыпать натертым каштаном.