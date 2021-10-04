Сезон каштанов: какие из них можно есть и как готовить

Столица Украины всегда славилась большим количеством каштанов на аллеях. Жителям города очень повезло, ведь именно сейчас в Киеве созрели эти плоды, а некоторые из них даже можно ест﻿ь. Об этом сообщает Первый заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко на своей сторнце в Facebook, сообщает Обозреватель.

Как правильно приготовить каштаны, чтобы они были вкусными? Вадим Кириленко отмечает, что особый французский сорт созрел в Митрополичьем саду. Именно такие каштаны можно есть.

Запеченные каштаны

Как запекать каштаны рассказывает фудблогер retro.cz:

Поместить каштаны в прохладную воду на 40 минут. Помыть, острым ножом надрезать кожуру. Выложить в форму для запекания, а сверху накрыть влажным полотенцем. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Снять полотенце и оставить еще на 40 минут до готовности. Остудить и снять кожицу.

Закуска с кашатанамы от vitolda_na_kuhne

Каштаны отлично сочетаются с помидорами и апельсином

Ингредиенты:

каштаны отварные или запеченные

морские гребешки

спаржа аспарагус

помидоры черри

руккола

апельсин

горчица

оливковое масло

соль

Способ приготовления: