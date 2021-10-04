Лидию Таран в шикарном образе сравнили с Мэрилин Монро

Украинская телеведущая Лидия Таран обнародовала в своем инста-блоге новый снимок, на котором предстала в роскошном образе, сообщает УНИАН.

Звезда надела длинное блестящее платье на запах, которое идеально подчеркнуло ее талию, выделило зону декольте и игриво приоткрывало ее стройную ножку. Также она сделала волнистые белые локоны и нанесла яркий макияж с акцентом на красные губы.

"Воскресенье. Party time. Примеряю на себя образ загадочной светской львицы. Покер фейс, задумчиво молчать или открыто улыбаться?" , - подписала фото Таран.

instagram.com/lidiyataran