Стали известны лучший футболист и тренер 10-го тура УПЛ

По итогам голосования экспертного совета УПЛ полузащитник "Ворсклы" Оливье Тилль признан лучшим игроком 10-го тура чемпионата Украины, сообщает УНИАН.

В поединке против "Ингульца" 24-летний люксембуржец оформил дубль. Теперь Тилль лучший игрок лиги на данный момент по системе гол+пас. У него 5 голов и 4 результативных передачи в 9 матчах этого сезона.

А лучшим тренером по итогам 10-го тура стал Мирча Луческу. 76-летний специалист вместе с "Динамо" не проиграл в стратегически важном поединке донецкому "Шахтеру".

УПЛ: итоги 10-го тура