Бензин и ДТ подорожают: Минэкономики подняло среднюю стоимость топлива

Министерство экономики Украины 4 октября обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,50 грн/л и дизтоплива – 23,23 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС, сообщает Enkorr.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,50 грн/литр, на «обычное» дизтопливо – 30,23 грн/л.

По сравнению с последней декадой сентября средняя цена на бензин выросла на 33 коп./л, на дизельное топливо — на 64 коп./л.

Как сообщалось, 14 мая 2021 г. правительство приняло постановление, которым с 15 мая было введено государственное регулирование цен на топливо. В частности, были приняты изменения в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 г. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).

2 июня Кабинет министров внес изменения в формулу расчета средней цены на топливо. В частности, в нее были включены логистические и другие затраты сетей АЗС в размере $27/т, или плюс 66 коп./л (с НДС) к стоимости бензинов и 73 коп./л (с НДС) — к стоимости ДТ.