Доктор назвал причины низкого уровня гемоглобина

Низкий уровень гемоглобина может негативно воздействовать на здоровье. В частности, по этой причине возможны выпадение волос или повышенная утомляемость, сообщает Российская газета.

Об этом рассказал популярный врач и телеведущий Александр Мясников. Он назвал две основные причины, из-за которых возникает проблема с недостатком гемоглобина.

Во-первых, низкий уровень гемоглобина может быть связан с кровопотерей, которая происходит во время обильных менструаций у женщин или кровотечений в желудочно-кишечном тракте из-за язвенного колита, болезни Крона и полипов.

Кроме того, организм может страдать от дефицита железа, недополучая его в необходимых количествах. Подобная проблема часто возникает, например, у веганов.

По всем вопросам, связанным со здоровьем, следует обратиться за консультацией к специалисту.