В РФ впервые с подлодки испытали гиперзвуковую ракету "Циркон"

Российские военные провели первый испытательной пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки. До этого пуски "Циркона" осуществлялись с надводного корабля, сообщает Интерфакс.

"Военно-морской флот России впервые провел испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки "Северодвинск"", – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря.

"По данным объективного контроля, полет ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель. Испытательная стрельба ракетой "Циркон" с атомной подводной лодки признана успешной", – заявили в Минобороны РФ.

Минобороны России в понедельник утром опубликовало кадры пуска "Циркона" подлодкой. Судя по видео, стрельба велась в темное время суток из надводного положения.

"Это серьезное событие для Военно-морского флота России. Скоростные характеристики ракеты не подлежат сомнению", – прокомментировал новые испытания бывший начальник главного штаба ВМФ РФ, адмирал в отставке Виктор Кравченко.

Защиты от "Циркона" ни у кого нет, утверждает он.

"В ближайшей перспективе "Цирконами" будут оснащаться и подводные лодки – это усилит возможности нашего Военно-морского флота по борьбе, в том числе, с авианосными группировками", – сказал Кравченко.

Серийные поставки в Вооруженные силы РФ морской ракеты "Циркон" запланированы на 2022 год, сообщил 29 января заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.