Ford Mustang RTR Series 1 выйдет ограниченным тиражом

По сути, RTR Series 1 – это пакет дополнительного оснащения, доступный для заказа у официального дилера, с сохранением гарантии на автомобиль. Пакет доступен для машин в комплектации EcoBoost Premium или GT, сообщает 24 Канал.

Когда-то AMG было независимым инжиниринговым ателье, специализировавшемся на тюнинге Mercedes-Benz, а сейчас фирма является частью немецкого бренда. Подобную работу проводит и компания RTR Vehicles, работая со спортивными автомобилями Ford, все теснее вплетаясь в бренд с голубым овалом. Последнее творение RTR и Ford Performance – набор модификаций для Mustang.

Два года назад RTR и Ford Performance сотрудничали с Mustang RTR Series 1, который вышел тиражом 500 единиц. Партнеры сделали это снова для модели 2021 года. Интересно, что даже цена набора осталась такой же, как в 2019 году.

Дополнительные элементы включают фирменную радиаторную решетку со встроенными фарами, передний сплиттер, юбки и задние сплиттеры с диффузором заднего бампера, спойлер на багажнике, подсветку дверей, 19-дюймовые колесные диски. Также кузов и лобовое стекло Mustang RTR Series 1 украшает особая графика, которая позволяет безошибочно распознать в нем именно эту версию.

Под капотом расположены стойки Ford Performance, алюминиевые опоры и крышка радиатора со значком RTR. Интерьер таких "Мустангов" также несет несколько логотипов RTR, хотя существенных изменений внутри не предусмотрено.

Для Mustang с обычной подвеской комплектация RTR Series 1 добавляет компоненты Track Handling Pack, тогда как машины с MagneRide – адаптивной подвеской из магнитно-управляемыми амортизаторами, а получают в комплекте с RTR Series 1 набор компонентов Ford Performance MagneRide Suspension Kit.

Mustang RTR Series 1 стоит 6295 долларов, плюс еще 1200 долларов за установку. Между тем самый производительный комплект модификаций Mustang RTR Spec 3 стоит от 21 000 долларов.