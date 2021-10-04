Эксперт дал прогноз по курсу доллара до конца года

Курс гривны к доллару до конца года будет стабильным с краткосрочными колебаниями и традиционным ослаблением в конце декабря, сообщает УНИАН.

Такой прогноз в Telegram озвучил директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

"В целом можно ожидать стабильный курс гривны с обычным послаблением в конце декабря. Возможны лишь краткосрочные колебания из-за изменений спроса и предложения" , - считает эксперт.

По его словам, на курс уже влияют два сильных и разнонаправленных фактора: экспорт рекордного урожая зерновых и резкий рост цен на газ. И если потребности "Нафтогаза" в валюте для закупки газа трудно предсказать, то экспорт и продажа экспортной выручки будет относительно равномерным.

Также Вышлинский отмечает, что за год гривна укрепилась к доллару почти на 2 гривны (с 28,3 до 26,5 грн/долл.).

"Во-первых, гривну поддержали благоприятные условия на внешних рынках. Высокие цены на руду, металлы и зерновые положительно повлияли на торговый баланс, который напрямую влияет на баланс спроса и предложения валюты. Свое дело сделал и Нацбанк — повышение учетной ставки до 8,5%, отказ от активной поддержки банков средствами и уменьшение выкупа валюты усилило спрос на гривну" , - сказал эксперт.

Согласно прогнозу правительства, в 2021 году обменный курс гривны к доллару США ожидается на уровне 28 грн/долл. с последующим падением до 28,6 грн/долл. в 2022 году.