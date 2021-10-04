Цена на газ в Европе продолжает расти: сколько стоит и что происходит

Цена на газ в Европе в понедельник, 4 октября, превысила отметку в $1200 за 1 тыс. кубометров. Таким образом был вновь побит исторический рекорд, сообщает Обозреватель.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Из-за подорожания газа в Европе одна за одной закрываются энергокомпании и заводы, повышаются тарифы для населения.

Цена на газ. Источник: ICE Futures

Цены на газ по декабрьскому и январскому контрактам. Источник: ICE Futures

На бирже цена указана в евро за МВт-ч. В переводе это составляет примерно $1200 за 1 тыс. кубометров.

Что нужно знать об энергетическом кризисе в Европе?

Тарифы для населения выросли в среднем на 11,5% в Германии, до конца осени они могут увеличиться еще на 13%. Среднестатистическая немецкая семья, которая сейчас платит за коммуналку 1 516 евро в год, будет платить еще 172 евро. Во Франции с 1 сентября тарифы выросли на 8,7%.

выросли в среднем на 11,5% в Германии, до конца осени они могут увеличиться еще на 13%. Среднестатистическая немецкая семья, которая сейчас платит за коммуналку 1 516 евро в год, будет платить еще 172 евро. Во Франции с 1 сентября тарифы выросли на 8,7%. Из-за рекордных цен в Великобритании уже остановились 2 завода по производству удобрений.

Есть риск отключения электроэнергии этой зимой. Особенно если морозы ухудшат и без того исключительно низкие запасы газа в Европе (Bloomberg).

этой зимой. Особенно если морозы ухудшат и без того исключительно низкие запасы газа в Европе (Bloomberg). Дефицит газа грозит Европе ростом цен и перебоями с продовольствием . В некоторых странах уже не хватает удобрений, нечем оглушать свиней на скотобойнях (BBC).

. В некоторых странах уже не хватает удобрений, нечем оглушать свиней на скотобойнях (BBC). В Великобритании закрываются энергокомпании: в начале 2021-го их было 70, а уже к концу года может остаться всего 10% уже прекратили работу из-за цен на газ. В их число входят People's Energy (Эдинбург, Шотландия), которая поставляла газ и ток в 350 тыс. домов и 1 тыс. предприятий, и Utility Point (Дорсет, Англия) с 220 тыс. клиентов.

Кто виноват и что говорят в России?

В Европарламенте обвиняют в сложившейся ситуации компанию "Газпром". Так, более 40 евродепутатов обвинили российский концерн в манипуляциях и шантаже на газовом рынке для одобрения запуска "Северного потока-2".

Тем временем постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что подорожание газа в Европе будет содействовать введению в эксплуатацию трубопровода