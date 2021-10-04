Два предприятия корпорации "Богдан" суды признали банкротами

Хозяйственный суд Днепропетровской области решением от 30 сентября признал банкротом "Автоскладской завод №2", который является дочерним предприятием автомобильной компании "Богдан Моторс". Последняя входит в корпорацию "Богдан" Олега Гладковского. Также суд открыл ликвидационную процедуру завода, сообщает Finbalance.

Ранее суд внес в реестр требований кредиторов должника в том числе денежные требования компании "Финворк" на сумму 29,1 млн грн, "Саревин Инвестментс ЛТД" – 2,3 млрд грн, "Богдан Моторс" – 39,9 млн грн, Укрэксимбанка – на 1,65 млрд грн и 7,7 млн грн (как обеспеченные залогом/ипотекой имущества должника).

Кроме того, в сентябре Хозсуд Запорожской области признал банкротом и открыл процедуру ликвидации автобусного завода "Богдан", который также связан с одноименной корпорацией. До этого суд признал кредиторские требования Укрэксимбанка к автобусному заводу на 1,67 млрд грн.