Названы самые популярные новые автомобили украинского рынка

В прошлом месяце украинский авторынок показал рост продаж новых авто. Так какие из них украинцы покупали больше всего, сообщает 24 Канал.

Как сообщает “Институт исследований авторынка” в сентябре 2021 года на первичном рынке украинцы купили 9 851 шт. новых легковых авто, что на 24,7% больше чем в сентябре прошлого года.

Сравнивая с прошлым месяцем, в сентябре 2021 года в рейтинге десяти самых популярных новых легковушек произошла только одна “замена”: Volkswagen Touareg занял 10 позицию в списке, вытеснив Hyundai Tucson.

На три ступеньки поднялась Toyota Camry — с девятого на шестое место. На две позиции кверху переместился Toyota Land Cruiser Prado.

Опустились в топ-10 Renault Logan (минус 3 позиции) и Mitsubishi Outlander (минус 2 позиции).

Первая четверка перечня осталась без изменений, лидером остается KIA Sportage. Таких в течение первого месяца осени зарегистрировали 649 автомобилей.