"Слуги народа" устроили демарш в ВР

Главы парламентских комитетов в понедельник, 4 октября, покинули заседание согласительного совета, сообщает Корреспондент.

"Сегодня согласительный совет, к сожалению, окончательно превратился в площадку политических манифестаций и абсолютно необоснованных и лживых заявлений и манипуляций. Мы не можем и не будем мириться с таким порядком вещей. Поэтому мы, председатели комитетов, покинули сегодня согласительный совет, который, к сожалению, действующий спикер, господин Разумков, позволил превратить в ярмарку политического тщеславия с дискуссионной площадки, которой должен был бы быть согласительный совет", - заявил глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

Он добавил, что депутаты вернутся к заседаниям согласительного совета, "когда это станет действительно согласительным советом разных политических взглядов. И когда согласительный совет будет работать на пользу Украине, а не просто для удовлетворения чьих-то политических амбиций".

В то же время, нардеп Даниил Гетманцев назвал причиной демарша выступление бывшего президента Петра Порошенко.

В свою очередь, Разумков во время заседания заявил, что подпишет закон об олигархах после того, как к нему поступит текст, за который голосовал парламент, а не исправленный.

"Ничто не может спрятаться в стенах ВР. Когда комитет направляет в аппарат ВР, понимая, что он делает, закон не тот, который голосовался в стенах ВР. Но это уже другое законодательство. То, что вам что–то не нравится или вы наделали ошибок во время непрофессиональной подготовки к рассмотрению закона и пошли по непонятной процедуре в зале ВР, - это проблемы комитета. Комитет – не Рада, решение принимает украинский парламент, и то, за что голосует украинский парламент, я, как спикер, должен подписать", - сказал он.

Разумков заявил, что подпишет закон, как только к нему поступит корректный текст.

"Когда вы в пятницу рассказываете, что что–то лежит в аппарате ВР, - поднимите свой комитет, которому в четверг была направлена соответствующая справка, где были замечания профильных управлений ВРУ. Как только ко мне поступит корректный текст закона, за который проголосовала Рада, я подпишу его", - добавил спикер.

Также Разумков сообщил, что рассмотрение его отставки на этой неделе невозможно.