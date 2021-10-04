В Минздраве рассказали, когда больному COVID-19 нужна госпитализация

В Минздраве Украины заявили, что COVID-19 может иметь различный ход: легкий, средней тяжести и тяжелый. Сейчас на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В ведомстве озвучили перечень симптомов и состояний, при которых пациенту может потребоваться госпитализация:

боль в грудной клетке;

тяжесть дыхания, одышка в покое, признаки дыхательной недостаточности;

сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%. Для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр;

нарушение сознания;

другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.

В любом случае, напоминают в министерстве, важным остается консультирование пациента со стороны семейного врача. Именно он может предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

В Минздраве подчеркнули, что решение о госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования, основываясь на симптомокомплексе у конкретного больного.