В Минздраве рассказали, когда больному COVID-19 нужна госпитализация
В Минздраве Украины заявили, что COVID-19 может иметь различный ход: легкий, средней тяжести и тяжелый. Сейчас на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
В ведомстве озвучили перечень симптомов и состояний, при которых пациенту может потребоваться госпитализация:
- боль в грудной клетке;
- тяжесть дыхания, одышка в покое, признаки дыхательной недостаточности;
- сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%. Для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр;
- нарушение сознания;
- другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.
В любом случае, напоминают в министерстве, важным остается консультирование пациента со стороны семейного врача. Именно он может предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.
В Минздраве подчеркнули, что решение о госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования, основываясь на симптомокомплексе у конкретного больного.