Украинцев предупредили о заморозках до -5°

В Украине на ближайшие дни объявили предупреждение из-за заморозков. По данным синоптиков, температура будет опускаться до -5°, сообщает УНИАН.

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В частности, во вторник, 5 октября ночью в северных и центральных областях ожидаются заморозки 0-5°. Из-за этого на завтра объявлен I уровень опасности, желтый.

Заморозки в Украине также ожидаются 6 и 7 октября. По прогнозам, в эти дни снижение температуры до 0-5° на поверхности почвы и местами в воздухе ожидается по всей стране, кроме Закарпатья и южных областей.