Лучший электрокар Audi проверили на управляемость

Audi RS E-Tron GT сейчас является самой продуктивной моделью линейки E-Tron. В тестах на маневрирование электрический спорткар показал себя не идеальным, но очень ловким, сообщает 24 Канал.

Обычно масса для автомобиля является врагом производительности. Но для управляемости лучше большая масса, в котором 2,5-тонный спорткар с легкостью проходит полосу препятствий.

Audi RS E-Tron GT очень неплохо показал себя в ходе теста на объезд препятствия на дороге и в слаломе, хотя и не смог пройти курс на образцовой скорости в 77 км/ч. Лучшая попытка электрического спорткара в "лосином тесте" – 75 км/ч в режиме движения Dynamic. Этот режим предусматривает более жесткие настройки подвески.

Несмотря на то, что RS E-Tron сбил несколько конусов, эксперты похвалили комфортабельный пятиместный электрокар за предполагаемое поведение машины и точность в управлении. Как показано в видео, E-Tron имел достаточно высокую скорость на выходе из маневра, при входе на 75 км/ч, что свидетельствует об отличной работе электронной системы стабилизации. На слаломе E-Tron GT вообще не имел никаких проблем и четко переставлялся между конусами.﻿