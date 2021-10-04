Растения для кухни: топ-6 красивых и неприхотливых

Растения для кухни: топ-6 красивых и неприхотливых

Иногда растениями хочется украсить не только комнату, но и другие помещения в квартире, например, кухню. Специалисты рассказали, какие растения легко приживутся в теплом влажном микроклимате, а также где их лучше поставить, сообщает Профиль.

Лимон

Лимонное дерево выращивают не только для красоты – его плоды можно использовать как приправу. В природе лимон растет в тропиках, поэтому помещение с повышенной влажностью и высокой температурой для него хорошо подойдет. Растение лучше держать вдали от слишком экстремальных мест вроде поверхностей рядом с плитой.

Хлорофитум

Это небольшое аккуратное растение с узкими листьями хорошо приживется на кухне даже с небольшим количеством света. Кроме того, хлорофитум – очень неприхотливое растение. Единственный минус в том, что оно быстро разрастается, поэтому необходимо регулярно удалять лишние листья.

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Алоэ

Алоэ освежит пространство кухни благодаря способности очищать воздух. Особенный уход за ним не требуется, его можно оставить в полутени и лишь изредка поливать. Алоэ лучше держать подальше от горячих батарей, так как он плохо реагирует на сухой воздух и перегрев.

Сансевиерия

Это растение не займет много места на кухне благодаря своей форме и вертикальным листьям. Сансевиерию можно поставить как в пустом углу кухни, так и на подоконнике – лучше ближе к свету.

Монстера

Монстера – это тропическое растение, однако оно тенелюбиво и ему не требуется большое количества света. Подойдет для кухни, окна которой выходят на северо-восток или север. Если монстера стоит недалеко от окна, важно следить за тем, чтобы она не замерла, так как низкие температуры плохо сказываются на ее состоянии.

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Герань

Кухню помогут украсить оранжевые и красные цветки герани. Если горшок с растением стоит на окне, а подоконник слишком холодный, лучше сделать для герани деревянную подставку.

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