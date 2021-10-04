Растения для кухни: топ-6 красивых и неприхотливых

Иногда растениями хочется украсить не только комнату, но и другие помещения в квартире, например, кухню. Специалисты рассказали, какие растения легко приживутся в теплом влажном микроклимате, а также где их лучше поставить, сообщает Профиль.

Лимон

Лимонное дерево выращивают не только для красоты – его плоды можно использовать как приправу. В природе лимон растет в тропиках, поэтому помещение с повышенной влажностью и высокой температурой для него хорошо подойдет. Растение лучше держать вдали от слишком экстремальных мест вроде поверхностей рядом с плитой.

Хлорофитум

Это небольшое аккуратное растение с узкими листьями хорошо приживется на кухне даже с небольшим количеством света. Кроме того, хлорофитум – очень неприхотливое растение. Единственный минус в том, что оно быстро разрастается, поэтому необходимо регулярно удалять лишние листья.

Алоэ

Алоэ освежит пространство кухни благодаря способности очищать воздух. Особенный уход за ним не требуется, его можно оставить в полутени и лишь изредка поливать. Алоэ лучше держать подальше от горячих батарей, так как он плохо реагирует на сухой воздух и перегрев.

Сансевиерия

Это растение не займет много места на кухне благодаря своей форме и вертикальным листьям. Сансевиерию можно поставить как в пустом углу кухни, так и на подоконнике – лучше ближе к свету.

Монстера

Монстера – это тропическое растение, однако оно тенелюбиво и ему не требуется большое количества света. Подойдет для кухни, окна которой выходят на северо-восток или север. Если монстера стоит недалеко от окна, важно следить за тем, чтобы она не замерла, так как низкие температуры плохо сказываются на ее состоянии.

Герань

Кухню помогут украсить оранжевые и красные цветки герани. Если горшок с растением стоит на окне, а подоконник слишком холодный, лучше сделать для герани деревянную подставку.