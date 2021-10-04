"Северный поток-2" ударил по Госдепу США

В Государственном департаменте США возник кадровый кризис из-за газопровода "Северный поток-2". В частности, сенатор-республиканец Тед Круз задерживает утверждение десятков кандидатур на посты в американском внешнеполитическом ведомстве, сообщает Обозреватель.

Таким образом, он пытается добиться от американской администрации жестких действий в отношении российского проекта, пишет The New York Times.

Круз уже заблокировал утверждение 59 потенциальных послов, и пообещал помешать еще десяткам назначений.

Демократы называют действия республиканца злоупотреблением процессом выдвижения кандидатур и примером подрыва политических норм. Они также говорят, что Круз ставит под угрозу национальную безопасность страны.

Глава сенатского комитета по международным делам, демократ Роберт Менендес назвал ситуацию беспрецедентной. По его словам, речь идет о "полной задержке утверждений всех кандидатур, независимо от того, имеют ли они какое-либо отношение к рассматриваемым политическим вопросам".

Круз поддерживает жесткие санкции в отношении "Северного потока-2". По его словам, Байден прилагает мало усилий, чтобы заблокировать строительство газопровода.

Президент США Джо Байден объяснил свой отказ от введения новых санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" тем, что проект почти завершен. По его убеждению, такой шаг нанес бы ущерб отношениям с Европой.