В работе Telegram произошел масштабный сбой

В понедельник, 4 октября, в приложении для обмена сообщениями Telegram произошел масштабный сбой. Об ошибках сообщали пользователи из Украины и России, сообщает Обозреватель.

Об этом говорят данные портала Downdetector, который отслеживает ошибки. Пик сообщений о жалобах на работу приложения пришелся на 14:00.

В Украине проблемы с доступом в Telegram наблюдались в Киеве и Харькове, России – Москве и Санкт-Петербурге. Около 52% жалоб касались самого приложения, 35% – подключения, 13% – отправки сообщений.

Карта сбоев в Telegram. Источник: Downdetector