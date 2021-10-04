По делу о въезде Саакашвили в Грузию задержаны три человека

По делу о въезде бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили в страну задержаны три человека.﻿ Об этом журналистам заявил прокурор Леван Вепхвадзе, сообщает Новое время.

По его словам, уголовное дело возбуждено по статье "Незаконная перевозка мигрантов через Государственную границу Грузии или (и) создание им соответствующих условий для незаконного пребывания".

Среди задержанных — владелец квартиры в Тбилиси, где находился сам Саакашвили до задержания. 4 октября ему ужесточили обвинение.

Прокурор отметил, что следствию известны все детали относительно маршрута перемещения Саакашвили.