Участница "Холостяка-10" стала финалисткой конкурса "Мисс Украина Вселенная"

Участница 10 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Анна Неплях стала финалисткой конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная". Она будет представлять родной город – Днепр, сообщает 24 Канал.

Девушка призналась, что она давно мечтала принять участие в этом конкурсе, однако раньше была не готова. Анна будет сражаться за корону 15 октября. Неплях подчеркнула, что сейчас она готова выйти из тени и показать себя. Она уверяет, что сейчас стала именно той девушкой, которой всегда мечтала быть.

"Ваша поддержка – это топливо, которое помогает мне двигаться дальше. Вы нереально мотивируете меня, вдохновляете. Каждое мое достижение – отчасти благодаря тому, что вы со мной, мы в меня верите и любите, а это та энергия, которая точно сможет свернуть горы. Давайте сделаем это вместе!" , – обратилась Анна к поклонникам.