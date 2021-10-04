В Нафтогазе рассчитали стоимость импортированного газа в сентябре

Средневзвешенная стоимость импортируемого природного газа в сентябре 2021 года составила 636 долларов за тысячу кубометров, сообщает РБК-Украина.

Цена рассчитана по данным котировок на европейском рынке, указали в ГК "Нафтогаз Украины".

Источник: gas.ua

Отметим, в конце сентября стоимость газа на европейских биржах превысила 1000 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября достигла уровня 1200 долларов.

Напомним, по данным Государственной налоговой службы Украины, стоимость импортного природный газ в Украине в августе достигла 427,9 долларов за 1 тыс. кубометров.

Таким образом, по сравнению с июлем цена выросла на 19,7% по сравнению с декабрем прошлого года на 111,3%.

Базовый сценарий экономического и социального развития Украины предусматривает среднегодовую цену импортного газа в 2022 году на уровне 220 долларов за тысячу кубометров. Это значительно ниже, чем текущие цены.

Автор: Александр Белоус