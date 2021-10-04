Топ самых опасных алкогольных напитков
Недавно ученые провели еще одно исследование, направленное на изучение воздействия спиртного на организм. Представители науки выяснили, какие спиртные напитки самые опасные для здоровья, сообщает Menslife.
Пиво
Особенно вредно пить пиво в жаркую погоду. Для печени – это большая нагрузка, из-за которой она может стать ослабленной и уязвимой. В результате у человека повышается риск появления ряда заболеваний.
Ликер
Сладкий вкус ликера притупляет чувство меры, поэтому его можно выпить очень много. Такую нагрузку сложно выдержать поджелудочной железе. Кроме того, в ликере содержится немало сахара, который влечет за собой появление лишних килограмм.
Шампанское
Газированное шампанское у людей с пониженной кислотностью желудка может провоцировать вздутие живота. Также оно перегружает печень и иногда становится причиной отравления.
Коктейли
Алкогольные коктейли представляют особую опасность для здоровья. Они не только вредят печени и желудку, но портят зубную эмаль, увеличивая риск появления кариеса.